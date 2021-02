Von Josef Grübl

Detailansicht öffnen Die zehnjährige Mary (Dixie Egerickx) im geheimen Garten mit ihren Blumenfreunden. (Foto: Studiocanal)

Zwei Mädchen auf dem Weg nach New York: Wer da an Shopping-Exzesse, Spaß und Sexabenteuer denkt, hat definitiv zu viele Hollywoodmärchen oder Hochglanzserien à la Sex And The City gesehen. Eliza Hittman beleuchtet in ihrem preisgekrönten Drama Niemals Selten Manchmal Immer die weniger glamourösen Seiten eines solchen Städtetrips: Sie habe "Frauenprobleme", sagt die 17-jährige Autumn (Sidney Flanigan) zu ihrer Cousine Skylar (Talia Ryder), diese weiß sofort Bescheid. Da ihnen im heimatlichen Pennsylvania niemand helfen will, fahren die beiden zur Schwangerenberatung nach New York. "Ich werde dir ein paar Fragen stellen, sie können sehr persönlich sein", sagt eine Frau zu Autumn, der Filmtitel gibt ihre Antwortmöglichkeiten vor. Ob sie vergewaltigt wurde, wird nicht beantwortet, sehr viel klarer zeichnet der Film aber das Bild einer frauenfeindlichen Gesellschaft, die selbst junge Mädchen mit ihrem Leid alleine lässt.

Alleingelassen wird die Titelheldin des australischen Films Milla Meets Moses zwar nicht, große Probleme hat sie trotzdem: Milla (Eliza Scanlen) ist krebskrank und hat nicht mehr lange zu leben, ihre Eltern wollen nur das Beste für sie. Sie soll auf den Schulball gehen, Spaß haben, sich verlieben. Als die 16-Jährige den sieben Jahre älteren Junkie Moses (Toby Wallace) mit nach Hause bringt, gibt es Ärger. Doch was tun, wenn ausgerechnet er sie glücklich machen kann? Die australische Regisseurin Shannon Murphy legt mit dieser ebenso tragischen wie spaßigen, gefühlvollen wie kitschfreien Geschichte ihr Spielfilmdebüt vor.

Um die Nöte eines Mädchens geht es auch in der britischen Literaturverfilmung Der geheime Garten: Die zehnjährige Mary (Dixie Egerickx) lebt 1947 in der britischen Kolonie Indien, doch nach dem Cholera-Tod ihrer Eltern wird sie zum Misanthropen-Onkel (Colin Firth) nach Yorkshire geschickt. Materiell fehlt es ihr an nichts, Herzenswärme bekommt sie aber keine. Erst als sie den titelgebenden Garten entdeckt, wenden sich die Dinge: Die Bäume, Blumen und Bächlein entfalten magische Wirkung, zunächst auf Mary, später auch auf die anderen. Alle drei Filme sind neu auf DVD erschienen und werden auch als Stream angeboten.