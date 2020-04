Das Stadtteilcafé an der Wintersteinstraße 60-64 ist zwar momentan für Gäste geschlossen, wie andere Gastro-Betriebe auch. Der Treffpunkt bietet seinen Mittagstisch nun aber auch als To Go-Variante an. Auf der Internetseite der Diakonie Hasenbergl findet sich die Wochenkarte, von der Münchnerinnen und Münchner täglich bis 11 Uhr bestellen können, entweder per Telefon unter 31 40 98 58 oder Mail an cafe@diakonie-hasenbergl.de (bis auf Karfreitag und am Wochenende). Abholung beim Stadtteilcafé ist zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr möglich. Das Café ist ein Betrieb, der langzeitarbeitslose Frauen wieder in den Arbeitsmarkt integriert.