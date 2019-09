Artikel per E-Mail versenden

Wegen eines Brands an einem Triebwagen musste die Linie U 2 am Montagmorgen für drei Stunden den Betrieb unterbrechen. Die Betriebszentrale der U-Bahn rief gegen 9.45 Uhr die Feuerwehr, nachdem dem Fahrer auf der Strecke zwischen den Stationen Harthof und Dülferstraße an einem Stromabnehmer ein Lichtbogen aufgefallen war.

Der dadurch ausgelöste Kleinbrand entwickelte heftigen Qualm. Der Zugführer stoppte etwa 150 Meter vom U-Bahnhof Harthof entfernt. Etwa 100 Fahrgäste saßen fest. Die Berufsfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr rückten insgesamt mit etwa 60 Einsatzkräften an und brachten die Passagiere ins Freie. Zwei mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Stoßtrupps drangen in den Tunnel vor und fanden dort einen kokelnden Gummi. Nachdem der gelöscht war, mussten der Tunnel und der Bahnhof mehrere Stunden lang mit starken Ventilatoren gelüftet werden. Drei Personen erlitten durch den Brandrauch leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt.