Rote Ampel, kein Verkehr, rechts abbiegen keine Gefahr. An nun 100 Kreuzungen hat die Stadt für solche Situationen ein Schild mit einem grünen Pfeil angebracht. Der gilt allerdings nur für Radfahrerinnen und Radfahrer, denen auf diese Weise unnötige Wartezeiten erspart werden sollen. Den Jubiläumspfeil brachte Mobilitätsreferent Georg Dunkel an der Kreuzung Winthirstraße und Wendl-Dietrich-Straße in Neuhausen an.