Einer der wichtigsten Posten im Münchner Immobiliengeschäft ist neu besetzt: Der 68 Jahre alte Andreas Lehner wird am 1. Oktober Chef der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewofag. Nach der zum 1. Januar 2024 angesetzten Fusion mit der zweiten kommunalen Gesellschaft GWG wird er auch das neu gebildete Unternehmen "Münchner Wohnen" leiten. Lehner wird nicht nur für die Vermietung von 68 000 Wohnungen verantwortlich sein, er soll durch verstärkten Neubau die explodierenden Mieten eindämmen und den Bestand nach ökologischen Kriterien sanieren.

Der Aufsichtsrat habe am Mittwoch die Personalie beschlossen, schrieb Aufsichtsratschefin und Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) in einer Mitteilung. Die Stadt habe "einen ausgezeichneten Fachmann mit langjähriger Erfahrung in der Immobilienwirtschaft" verpflichten können. Der aus Lemgo (Nordrhein-Westfalen) stammende Lehner wurde an der Hochschule München zum Wirtschaftsingenieur und an der LMU München zum Diplom-Kaufmann ausgebildet.

Zuletzt sei Lehner selbstständiger Partner der Hohlbein und Cie. und Aufsichtsratsvorsitzender der Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG in Berlin gewesen, hieß es in der Mitteilung weiter. Davor habe er unter anderem bis 2007 den Konzern "Deutsche Wohnen" in Berlin geleitet. Es sei "eine große Aufgabe, die es zu bewältigen gilt", sagte Lehner. Es gelte, nicht nur Wohnungen neu zu bauen und zu sanieren, sondern auch "aus zwei stolzen Unternehmen mit einer langen Historie ein neues, schlagkräftiges Unternehmen zu formen".