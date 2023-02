Interview von Andreas Ostermeier, Germering

Die meisten Menschen möchten zu Hause, in gewohnter Umgebung, sterben. Doch in der Regel sterben Menschen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Das passiert auch deshalb, weil sich Angehörige von Sterbenden die Betreuung oft nicht zutrauen. Kurse in Letzter Hilfe sollen dies ändern. Margit Haselmayr ist ehrenamtliche Hospizbegleiterin. Die 54-Jährige gibt solche Kurse. Im Interview mit der SZ erklärt sie, was Teilnehmende dort lernen, wie man Todkranke begleiten und wo man sich Hilfe holen kann.

SZ: Die Verbindung der Worte "letzte" und "Hilfe" klingt für mich merkwürdig. Wenn ich helfe, möchte ich, dass es besser weitergeht, möchte ich eine Verbesserung erreichen. Was ist die Verbesserung mit Letzter Hilfe?

Margit Haselmayr: Versteht man unter Verbesserung die Abwendung des Todes, dann lässt sich mit Letzter Hilfe nichts erreichen. Doch ich sehe es so, dass das Sterben zum Leben gehört - und dann bringt die letzte Hilfe durchaus Verbesserungen, und zwar sowohl aus der Sicht der sterbenden Person wie auch aus der Sicht der Angehörigen. So hilft einem Sterbenden alles, was das Leiden lindert. Ich möchte es mit dem Satz von Cicely Saunders, der Gründerin der Hospizbewegung, sagen: "Wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr Leben." Den Angehörigen gibt ein Kurs in Letzter Hilfe Orientierung. Was kann man tun, wenn man - scheinbar - nichts mehr tun kann? Angehörige fühlen sich oft hilflos und ohnmächtig. Doch man kann etwas tun. Es ist wichtig, die Betroffenen aus der Erstarrung herauszuholen.

Detailansicht öffnen Margit Haselmayr ist Hospizbegleiterin und Referentin. (Foto: Margit Haselmayr)

Warum ist es wichtig, dass wir alle etwas über die Begleitung Sterbender lernen?

Georg Bollig, der Begründer der Letzten Hilfe, sagt, dass sich alle Leute in Erster Hilfe ausbilden lassen - was auch richtig ist. Relativ wenige aber kommen in eine Situation, in der sie dieses Wissen anwenden müssen. Aber sterben muss jeder, in diese Situation kommen wir alle. Darauf sind wir jedoch nicht vorbereitet. Wir müssen lernen, mit dem Sterben umzugehen. Das Wissen darum gab es früher in der Gesellschaft. Der Kurs soll es zurückholen.

Wie bei Erster Hilfe, so gibt es auch für die Letzte Hilfe Kurse. Was lernen die Teilnehmer diesem Kurs?

Der Begriff der Letzten Hilfe ist zertifiziert. Jeder Kurs besteht aus den selben vier Bausteinen: Sterben als Teil des Lebens, vorsorgen und entscheiden, Leiden lindern und Abschied nehmen. Der Kurs erfordert keine Vorkenntnisse und eignet sich für alle. Es gibt auch spezielle Kurse für Kinder und Fachpersonal. Ziel ist es, den Wunsch der Menschen nach einem Sterben in gewohnter Umgebung zu berücksichtigen. Um das zu erreichen, müssen die Angehörigen mit ins Boot geholt werden.

Ist das Verarbeiten des erlebten Sterbeprozesses auch ein Thema im Kurs?

Das ist ganz wichtig. Trauer ist eine natürliche Reaktion und sie ist individuell unterschiedlich. Ein paar Kursstunden reichen dafür aber nicht aus. Deshalb informieren wir darüber, wie man sich selbst helfen kann und wo man Hilfe bekommt.

Wie schaffen Sie es, den Teilnehmern die Angst davor zu nehmen, etwas falsch zu machen?

Wir gehen auf Ängste ein. Niemand soll überfordert werden, jeder soll auf seine Grenzen achten. Was wir im Kurs zeigen, das kann jedermann umsetzen. Wichtig ist, sich für die Situation zu sensibilisieren. Alle Teilnehmenden erhalten Hinweise, wo sie sich Hilfe holen können. In dieser Situation steht niemand alleine da.

Sie haben schon mehrere Kurse in Letzter Hilfe gegeben. Mit welchen Motiven kommen die Teilnehmer?

Das ist für mich immer wieder spannend. Denn die verschiedenen Motive tragen einen Kurs. Da kommen Leute mit Verlusterfahrungen, die es künftig besser machen wollen. Es kommen auch professionelle Helfer, Leute aus dem Rettungsdienst waren schon in Kursen, um zu erfahren, was dort gesagt und gezeigt wird. Auch junge Leute hatte ich schon, die sich informieren wollten.

Und was wollen die Teilnehmenden meist wissen?

Da gibt es allgemeine Fragen zur Vorsorge, die im Kurs sowieso angesprochen werden, und konkrete Fragen zu speziellen Fällen, zu dem, was passieren könnte. Diese Leute möchten Lösungsvorschläge, möchten wissen, was sie tun sollen.

Was brauchen Sterbende vor allem? Sind sie nicht in den Händen von professionellen Kräften besser aufgehoben, beispielsweise wenn sie Schmerzen haben oder die Atmung zu rasseln beginnt?

Freilich brauchen Menschen, die an unheilbaren Erkrankungen leiden, eine Palliativversorgung. Zu der gehören Ärzte, Personen für die Pflege oder Hospizbegleiterinnen. Aber irgendwann gehen die. Dann bleiben die Angehörigen mit den Sterbenden zurück, und es ist gut, wenn sie sich auskennen, wenn sie wissen, was gebraucht wird und was sie tun können. Wichtig ist, dass sie da sind. Und sie müssen wissen, dass sie nicht allein sind. Werden etwa die Schmerzen zu groß, gibt es palliative Hilfe, sei es durch einen ambulanten Dienst oder auf einer Station im Krankenhaus.

Was bekommen Sterbende noch mit?

Das ist grundsätzlich unterschiedlich und hängt zum Beispiel von den Medikamenten ab. Aber Sterbende bekommen eher mehr mit als weniger. Wichtig ist, genau hinzuschauen, welche Reaktionen ein Sterbender zeigt, wenn ihm etwas angeboten wird. Und Geduld ist gefragt, denn Sterbende reagieren manchmal langsamer als man es gewohnt ist. Deshalb ist auch so wichtig, sich Zeit zu nehmen, da zu sein. Die Angehörigen sind ja Spezialisten, denn sie kennen den Sterbenden, wissen, wie er reagiert.

Was tue ich, wenn ich nicht mehr kann, wenn mich das Sterben einer geliebten Person überfordert?

Unsere Leistungsgesellschaft kommt uns da in die Quere. Wir können Überforderung nicht mehr zugeben. Aber es darf sein, dass uns etwas überfordert. Im Kurs wird angesprochen, was man selbst tun kann. Und es gibt Hilfe, die man sich holen kann.

Wie sind Sie zur Hospizarbeit gekommen?

Durch eigenes Erleben. Ich habe verschiedene Varianten des Sterbens erlebt, gute wie schlechte. Ich glaube, dass sich viele Sterbende und ihre Angehörigen allein gelassen fühlen. Daran wollte ich etwas ändern. Eben da setzt die letzte Hilfe an.

Was bedeutet es Ihnen, Sterbende zu begleiten? Und was gibt Ihnen die Kraft dafür?

Sterbebegleitung hängt davon ab, wie viel Nähe zugelassen wird. Wenn Nähe zugelassen wird, dann ist das ein ganz besonderer Dienst. Aus diesem entsteht die Kraft, die man braucht, von ganz allein. Sie entsteht durch die Beziehung, wie auch aus anderen Beziehungen Kraft erwächst. Beziehungen nähren uns. Eine Sterbebegleitung ist nicht immer todtraurig, es gibt auch fröhliche Momente. Als Hospizbegleiterin lernt man, die eigenen Grenzen zu beachten. Wird es sehr schwierig, sind wir nicht allein. Es gibt Unterstützung, beispielsweise durch Supervisionen.

Kurs in Letzter Hilfe, Referentinnen: Margit Haselmayr, Iris Morlat und Gisela Westermaier, Samstag, 4. März, 10 bis 14 Uhr, Max-und-Gabriele-Strobl-Haus, Untere Bahnhofstraße 22 in Germering, Spende willkommen, Anmeldung per E-Mail an info@hospizverein-germering.de.