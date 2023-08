Seit ihrer Wiedereröffnung im vergangenen Jahr hat sich die frisch sanierte Von-Parish-Kostümbibliothek zu einem Magneten für Mode-, Kunst- und Architekturfans entwickelt. Deswegen sind die Führungen durch die kleinen, feinen Wohnräume der Familie in der Regel Monate im Voraus ausgebucht. Am Mittwoch, 16. August, um 11 Uhr, beschert die Ferienzeit Interessierten jedoch einige freie Plätze. Die Kostümbibliothek befindet sich in einer Villa unweit des Nymphenburger Schlosses. Sie wurde 1900/1901 für den Komponisten Friedrich Wilhelm von Schirach errichtet. Planung und Ausstattung übernahmen die Gebrüder Rank - inspiriert von englischen Landhäusern.

Das Gebäude wurde 1916 von der Familie von Parish erworben und 1936 mit ihrer großen Kostümbildsammlung bezogen. Seit 1970 gehört die Von-Parish-Kostümbibliothek zum Münchner Stadtmuseum. Im Inneren des denkmalgeschützten Gebäudes hat sich die Raumkunst der Gebrüder Rank nahezu vollständig erhalten. Sie wurde durch die von 2019 bis 2021 erfolgte Sanierung der Innenräume unter vielen Farbschichten wieder hervorgeholt.

Die historistische Einrichtung - Erbstücke der Familie von Parish aus dem 18. und 19. Jahrhundert - geht mit dem Jugendstil der Innenräume eine beeindruckende Symbiose ein. Bei der Führung kann man sich selbst einen Eindruck von den historischen Wohnräumen im Erdgeschoss machen und mehr zur Geschichte des Hauses, der Stifterfamilie und der Sammlung erfahren.

Führung durch die Wohnräume in der Von Parish Kostümbibliothek, Kemnatenstraße 50, Mi., 16. August, um 11 Uhr, Einlass erst 15 Minuten vor Führungsbeginn