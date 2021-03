Der Freistaat Bayern hat ein Stipendienprogramm für Künstler in der Anfangsphase ihres Schaffens gestartet. Bis zum 31. Mai können sich Interessierte bewerben, die sich im letzten künstlerischen Studien- oder Ausbildungsjahr befinden, die in Bayern in den letzten fünf Jahren ein solches Studium oder eine Ausbildung abgeschlossen haben oder eine künstlerische Tätigkeit aufgenommen haben und derzeit in Bayern leben. Insgesamt werden 5000 Stipendien zu je 5000 Euro vergeben. Informationen zum Programm unter https://www.bayern-innovativ.de/stipendienprogramm.