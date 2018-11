11. November 2018, 11:49 Uhr Freimann 60-Jähriger stirbt nach Wohnungsbrand

Die Feuerwehr konnte den Mann noch aus dem Haus bringen, doch wenig später erlag er seinen schweren Verletzungen.

Ein 60-jähriger Mann ist bei einem Feuer in seiner Wohnung in Freimann ums Leben gekommen. Am Samstagabend wurde die Feuerwehr München gegen 21.30 Uhr alarmiert, dass in einem Gebäude am Carl-Orff-Bogen ein Brand ausgebrochen war. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand bereits ein Teil der Wohnung im ersten Obergeschoss in Flammen. Die Feuerwehr brachte den Bewohner mit einer schweren Rauchgasvergiftung aus dem Haus, doch trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation durch einen Notarzt starb der 60-Jährige wenig später im Krankehaus.

Was den Brand verursacht hat, wird derzeit ermittelt. Die Nachbarn, die das Gebäude vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen hatten, konnten nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren.