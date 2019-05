30. Mai 2019, 22:07 Uhr Freimann Insekten vor der Linse

Die Zahl der Insekten geht immer weiter zurück. Dabei sind sie nicht nur nützlich, sondern auch schön. Ein Fotokurs des Heideflächenvereins Münchner Norden in der Fröttmaninger Heide mit Stefan Sporrer soll Teilnehmern die Welt der Schmetterlinge, Libellen und bunten Käfer etwas näherbringen. Die Fotoexkursion beginnt am Samstag, 1. Juni, um zehn Uhr im Heidehaus, Admiralbogen 77, und dauert bis 17 Uhr. Bei einem zweiten Termin am Samstag, 29. Juni, bespricht der Biologe Tobias Maier die Fotos und bestimmt die darauf zu sehenden Insekten. Die Teilnahme kostet 79 Euro. Da nur zehn Personen mitmachen können, muss man sich unter www.vhs-nord.de oder Telefon 5 50 51 70 anmelden.