Seit einer Woche treibt ein Serienbrandstifter am Carl-Orff-Bogen in Freimann sein Unwesen. Der Täter hat es in der Regel auf Wertstoffcontainer abgesehen, doch auch ein Privatauto hat er schon anzuzünden versucht. Der Täter schlägt immer in der Dunkelheit zu. Einen politischen Hintergrund schließt die Polizei aus. Am 9. Dezember meldete ein Anwohner gegen 21.14 Uhr einen brennenden Altpapiercontainer im Karl-Amadeus-Hartmann-Weg. Bereits bei der Anfahrt wurde von der Feuerwehr zudem am Carl-Orff-Bogen ein rauchender Wertstoffcontainer für Kunststoffabfälle festgestellt und gelöscht. Zwei Tage später meldeten Anwohner gegen 21.06 Uhr eine brennende Papiertonne im Carl-Orff-Bogen. Am Sonntag kam es gegen 0.36 Uhr zu einem weiteren Brand im Carl-Orff-Bogen. Durch die Feuerwehr musste ein brennender Altkleidercontainer gelöscht werden. Dabei bemerkten Feuerwehrleute, dass an einem in der Nähe geparkten Citroen die Klappe der Tankeinfüllung geöffnet war und jemand versucht hatte, den Tankdeckel anzuzünden. Am Sonntagabend gegen 21 Uhr kam es dann zum bisher sechsten Brand. Im Carl-Orff-Bogen stand eine Mülltonne in Flammen. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 2000 Euro. Zeugen sollen sich beim Kommissariat 13 unter der Telefonnummer 089 / 2910-0 melden. Eine ähnliche Serie von Brandstiftungen an Müllcontainern hatte es vor zwei Jahren gegeben.