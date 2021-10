Der Fund einer Granate aus dem Zweiten Weltkrieg hat in Freimann am Montag zu stundenlangen Verkehrssperren geführt. Bauarbeiter hatten laut Pressemitteilung den Sprengkörper am Montagvormittag gefunden und eine Kampfmittelbeseitigungsfirma verständigt, die wiederum die Polizei alarmierte. Sprengstoffexperten planten daraufhin in Absprache mit allen Beteiligten, darunter auch die Berufsfeuerwehr München, die Granate zu sprengen. Das Gebiet wurde weiträumig gesperrt und es wurden nach Rücksprache mit der MVG außerdem Verkehrssperren eingerichtet. Gegen 14 Uhr konnte die Granate ohne weitere Vorkommnisse gesprengt werden. Laut Münchner Polizeiinspektion handelte es sich um eine Flakgranate mit einem Durchmesser von 10,5 Zentimeter. Sie befand sich im Bereich der Heidemannstraße bei der ehemaligen Bayern-Kaserne.