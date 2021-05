Das neue Stadtviertel im Münchner Westen wächst - und damit die Notwendigkeit, die Busverbindungen zu dem gerade entstehenden Stadtteil zu verbessern. Von September an will die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) nicht nur morgens und mittags bei der Linie 57 einen Fünf-Minuten-Takt zum Bildungscampus einführen. Der Bus soll ab Herbst auch den dann startenden Interims-Supermarkt bedienen.

Außerdem sind zum Fahrplanwechsel zwei Routen in den Landkreis Fürstenfeldbruck geplant. Zum einen eine neue Linie 860, die von Olching aus über Eichenau, Puchheim und das nördliche Germering bis nach Freiham-Süd führen soll - werktags von 5.30 Uhr bis 23 Uhr im 20-Minuten-Takt und sonntags stündlich zwischen sechs und 18 Uhr. Und zum anderen eine Verlängerung der erst vor zwei Jahren eingeführten Stadtbus-Linie 157 nach Germering. Bislang verkehrt der Bus 157 lediglich zwischen Pasing Bahnhof und Aubing. Von Dezember an soll er zusätzlich von Aubing aus via Freiham nach Germering fahren und dort die Strecke der bisherigen Regionalbuslinie 856 übernehmen. Am anderen Streckenast ist zugleich eine Weiterführung von Pasing bis zum Harras vorgesehen, als teilweiser Ersatz für die Buslinie 130. Das alles zunächst für zwei Jahre, bis Dezember 2023.

Noch aber ist die 157-er-Planung nicht in trockenen Tüchern. Und das nicht nur, weil der Stadtrat dem gesamten Leistungsprogramm der MVG wie jedes Jahr vor den Sommerferien noch zustimmen muss. Sondern auch, weil die Linienführung sowohl mit dem Landkreis Fürstenfeldbruck und der Stadt Germering als auch mit dem Bezirksausschuss Aubing-Lochhausen-Langwied abzustimmen ist. Die MVG etwa würde den Bus in Aubing künftig gerne durch die Pretzfelder Straße fahren lassen, wodurch die Haltestellen Ubostraße und Germeringer Weg entfielen. Doch Aubings Lokalpolitiker sehen das kritisch: Sie fordern, die Alternativroute über den Freihamer Weg noch einmal zu prüfen. Zudem wünschen sie sich eine bislang nicht existente Haltestelle an der Ecke zwischen Aubing-Ost-/Altostraße.