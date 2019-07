15. Juli 2019, 18:59 Uhr Freier Eintritt Große Nachfrage nach Sommerbäderpass

Gut zwei Wochen gibt es ihn nun, den Sommerbäderpass, mit dem Kinder und Jugendliche kostenlos Eintritt in die Münchner Freibäder haben. In einer ersten Bilanz berichten die Stadtwerke von "durchweg positiven Rückmeldungen". 80 000 Pässe seien bereits ausgegeben worden. Mit ihrer Hilfe könne "die große Nachfrage nach dem freien Eintritt für unter 18-Jährige", der zu Beginn der Freibadsaison kurzfristig eingeführt wurde, "in geordnete Bahnen" gelenkt werden. Badegäste hätten sich zuvor über "Vordrängeln oder wiederholtes Rein- und Rausrennen" beschwert. Der freie Eintritt kommt offenbar gut an: Vom 1. Mai bis 30. Juni 2019 waren 523 000 Besucher in den Bädern, das sind 80 000 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Allerdings hängen diese Zahlen stets stark vom Wetter ab.