In Amerika bereitet man sich gerade auf die jährliche Hurrikansaison vor, im Hollywoodfilm "The Secret" ist es schon so weit: Da zieht ein Sturm namens Hazel über Louisiana, für die alleinerziehende Witwe Miranda (Katie Holmes) kommt er zur Unzeit. "Wir sind nicht arm, wir sind pleite", sagt sie zu ihren Kindern - und verursacht auch noch einen Auffahrunfall. Doch der Geschädigte (Josh Lucas) ist ihr nicht böse, im Gegenteil: Zuerst repariert er Mirandas Auto, danach das vom Sturm zerstörte Dach ihres Hauses. Warum macht er das? "Weil ich es kann", sagt der Engel in Menschengestalt. Doch die Menschen in diesem Erbauungsdrama bleiben skeptisch - und natürlich gibt es ein Geheimnis, sonst würde der Film anders heißen. Die Vorlage dazu lieferte ein sagenhafter Bestseller: "The Secret - Das Geheimnis" von Rhonda Byrne wurde 34 Millionen Mal verkauft und in 50 Sprachen übersetzt. Die Geschichte der tapferen Witwe Miranda sucht man darin allerdings vergebens: Die Drehbuchautoren ließen sich nur vom Geist dieses spirituellen Ratgebers inspirieren. Byrne beschreibt, wie man sich mit der Kraft der Gedanken Wünsche erfüllen kann. Der Wunsch der Filmemacher, an ihrem Erfolg zu partizipieren, war hier also Vater des Gedankens.

The Secret, USA 2020, Regie: Andy Tennant, der Film läuft in mehreren Kinos, siehe Programm