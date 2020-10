Yulia Lokshina hinterfragt in ihrem Dokumentarfilm die riesige Maschinerie hinter unserem Billigfleisch, die Bedingungen der Arbeiter und auch das kapitalistische System selbst

"Die unten sind, werden unten gehalten, damit die oben sind, oben bleiben", klagt mit letzter Kraft die heilige Johanna der Schlachthöfe in Brechts gleichnamigen Theaterstück, kurz bevor sie tot zusammenbricht. Bei Brecht geht es um die sozialen Missstände der Arbeiterklasse, die Ausbeutung durch die Großkapitalisten und die Frage, wie man sich nur dagegen wehren soll. Nicht umsonst nimmt dieses Stück bei Yulia Lokshinas Dokumentarfilm "Regeln am Band, bei hoher Geschwindigkeit" eine zentrale Rolle ein. Dort nämlich probt eine Gruppe Gymnasiasten Brechts Klassiker, während parallel dazu Leiharbeiter bei Deutschlands größtem Schweineschlachtbetrieb um menschenwürdige Arbeitsbedingungen kämpfen und Aktivisten sich bei den lokalen Behörden für deren Rechte starkmachen. Diese drei Ebenen verwebt die Regisseurin und hinterfragt die riesige Maschinerie hinter unserem Billigfleisch, die Bedingungen der Arbeiter und das kapitalistische System selbst.

Regeln am Band, bei hoher Geschwindigkeit, Regie: Yulia Lokshina, Do., 22. Okt., bis So., 25. Okt., jeweils um 20.15 Uhr, Werkstattkino, Fraunhoferstraße 9, www.werkstattkino.de