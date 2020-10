Der algerisch-französische Künstler Neil Beloufa ist mit seinem ersten Kinofilm beim Festival Kino der Kunst zu Gast. In "Occidental" packt er seine Lieblingsthemen in eine satirische Szenerie

Detailansicht öffnen (Foto: Kino der Kunst)

Er ist ein viel gefragter Künstler, dessen oft bewegliche Multimedia-Installationen aus Skulptur, Fotografie, Collage und Filmprojektion in Museen und Galerien international ausgestellt werden, so auch auf der Venedig Biennale im vergangenen Jahr. Mit "Sans-titre" gewann er 2010 den Großen Preis der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen. Nun ist der algerisch-französische Künstler Neil Beloufa mit seinem ersten Kinofilm "Occidental" beim Festival Kino der Kunst zu Gast. Erzählt wird ein Abend im Pariser Hotel "Occidental". Draußen toben Straßenkämpfe, als der undurchsichtige Italiener Giorgio die Hochzeitssuite bezieht, die er für sich und seinen später nachkommenden Freund Antonio gebucht hat. Hotelmanagerin Diana sieht rot und ruft die Polizei, um das ihr unliebsame Paar loszuwerden. Sind die beiden Mafiosi, Ausländer, Homosexuelle oder nur verrückt? Die Hotellobby wird zum Schauplatz einer von aktuellen gesellschaftlichen Neurosen geprägten Boulevardkomödie. Der in Paris lebende Beloufa packt hier seine Lieblingsthemen Homophobie, Rassismus, Misogynie, Terror-Angst und andere Vorurteile in eine satirische Szenerie.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Occidental, FRA 2017, Regie: Neil Beloufa, Mi., 28. Okt., 18 Uhr, City-Kinos, Sonnenstraße 12a, Telefon 591983