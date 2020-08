"Ich war noch nie in meinem Leben so bereit für etwas", sagt Tish (Kiki Layne) in "Beale Street" und meint damit die Liebe zu ihrem Verlobten Fonny (Stephan James). Doch der, fälschlich des Mordes beschuldigt, landet im Gefängnis. Tish aber ist schwanger. Das Drama von Barry Jenkins ("Moonlight") aus dem Jahr 2018 basiert auf dem Bestseller von James Baldwin und wurde zu Recht gefeiert, Regina King erhielt für ihre Nebenrolle einen Oscar. Die namensgebende Beale Street, eine Straße in Memphis, steht für das Schicksal der Afroamerikaner und den Rassismus, den sie erfahren. Bei der "Black Lives Matter"-Themenreihe der Filmkunstwochen München läuft der Film an diesem Mittwochabend im City im Original mit Untertiteln. Vielleicht waren die Zuschauer nie so bereit, die Liebesgeschichte zu sehen?

Beale Street, Regie: Barry Jenkins, OmU, Mittwoch, 12. August, 21.15 Uhr, City-Kino, Sonnenstraße 12a, t 59 19 83, Infos zur Reihe unter www.filmkunstwochen-muenchen.de