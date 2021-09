Von Josef Grübl

Detailansicht öffnen Auch die Doku Billie – Legende des Jazz ist bei den Musikfilmtagen Oberaudorf zu sehen, am Donnerstag, 16. September, um 18:30 Uhr im Kursaal. (Foto: Prokino Filmverleih GmbH)

Darf's ein bisschen mehr sein? Sobald ein Filmgenre besonders viele Zuschauer anlockt, folgen schon bald Nachahmer, die mitsurfen wollen auf der Erfolgswelle. Aktuell kann man das gut bei der Gattung der Musikfilme beobachten, von denen es zuletzt einige besonders erfolgreiche gab, weshalb auch immer mehr Filmmusicals, Rockstar-Biopics, Konzertfilme oder Musikerdokus produziert werden. Davon profitieren auch die Musikfilmtage Oberaudorf, die sich schon seit 2008 dem Genre verpflichtet fühlen und die in der diesjährigen Ausgabe auf ein besonders breites Angebot aktueller Musikfilmproduktionen zurückgreifen können.

Eröffnet werden die Musikfilmtage am Mittwoch, 15. September, mit Paolo Conte - Via Con Me. Der biografische Dokumentarfilm über den italienischen Liedermacher und Sänger feierte letztes Jahr bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere, nächste Woche startet er auch regulär in den deutschen Kinos. Ebenfalls dem aktuellen Kinoprogramm entliehen sind die Musikerbiografien A-ha - The Movie, Shane oder Aznavour by Charles. Aber auch Live-Musik steht auf dem Programm: Der Komponist Gerd Baumann, bekannt für seine langjährige Zusammenarbeit mit Marcus H. Rosenmüller, wird am Sonntag, 19. September, mit seiner Band Parade im Kurpark des Luftkurorts auftreten. Zwei Tage zuvor, am Freitag, 17. September, spielt die Musikkapelle Oberaudorf an selber Stelle Filmmusik mit Blasmusikinstrumenten.

Musikfilmtage Oberaudorf, Mi., 15., bis So., 19. Sep., www.musikfilmtage-oberaudorf.de