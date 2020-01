Michael Mattar, Fraktionsvorsitzender der FDP: "Ein großes Problem ist es, dass die einzelnen Radwege so schlecht miteinander verbunden sind. Es fehlt ein durchgängiges Fahrradnetz, das für wesentlich mehr Sicherheit sorgen könnte. Es gibt zu viele Lücken. Ein Beispiel ist die Elisenstraße zwischen Stachus und Marsstraße - da fehlt der Radweg. Oder in der Schwanthalerstraße. Und auch in den Außenbezirken sind viele Abschnitte nicht miteinander verbunden. Im Grunde ist ja jede Tempo-30-Zone fahrradtauglich. Nur hört halt jede Zone irgendwo auf, häufig ohne weitergehende Verbindung für Radfahrer. Wir haben im jüngsten Stadtratsplenum verschiedene Projekte in diesem Sinne angestoßen. Davon ist ein Großteil sehr vernünftig und wird von uns auch mitgetragen. Generell ist die FDP der Meinung, dass die Vervollständigung des Netzes wichtiger ist als der Bau von Radwegen an jeder Hauptverkehrsstraße. Es muss mehr für Radfahrer getan werden (und auch für den öffentlichen Nahverkehr). Aber wir müssen auch darauf achten, dass der Autoverkehr nicht zum Erliegen kommt."