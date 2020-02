Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist ein Münchner Wettbüro überfallen worden. Ein maskierter Mann betrat am Sonntag gegen 22 Uhr das Geschäft in der Pelkovenstraße in Moosach und bedrohte einen Angestellten mit einer Waffe. Der 18 Jahre alte Mitarbeiter übergab dem Räuber Bargeld im Wert von mehr als 10 000 Euro. Der Täter verstaute die Scheine in einer mitgebrachten Plastiktüte, stieß den 18-Jährigen zu Boden und flüchtete aus dem Wettbüro. Obwohl die Polizei unverzüglich eine Fahndung einleitete, an der etwa 15 Streifenwagen und ein Hubschrauber beteiligt waren, konnte der Täter noch nicht gefasst werden. Der Mann soll zwischen 17 und 19 Jahre alt und höchstens 1,75 Meter groß sein. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine Jogginghose, sein Gesicht bedeckte eine Maske aus Latex. Welche Art von Waffe er genau besitzt, ist der Polizei noch nicht bekannt. Der Angestellte im Wettbüro wurde nicht verletzt.

