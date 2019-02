8. Februar 2019, 18:06 Uhr European Championships 2022 Beschluss über Euromeisterschaftsbewerbung vertagt

München will sich um die Europameisterschaften in mehreren Sportarten bewerben. Die Stadt hat ihren Beschluss über eine Bewerbung für 2022 nun vertagt.

Von Heiner Effern

Die Stadt hat ihren Beschluss über eine Bewerbung für die European Championships 2022 vertagt. Der Ältestenrat werde die Entscheidung erst in die Vollversammlung des Stadtrats einbringen, wenn die noch offenen Fragen, vor allem hinsichtlich der Finanzierung, geklärt seien, erklärte ein Sprecher. Ursprünglich war das Votum für den kommenden Mittwoch geplant.

München will sich mit dem Olympiapark als Hauptaustragungsort um Europameisterschaften in mehreren Sportarten bewerben. Bei der ersten Ausgabe dieser Veranstaltung waren es sieben: Leichtathletik, Schwimmen, Radsport, Rudern, Turnen, Triathlon und Golf. Die Kosten von etwa 100 Millionen Euro sollen die Stadt, der Freistaat und der Bund tragen. All das fand im Ältestenrat Zustimmung. Doch der Stadtrat soll erst eine Bewerbung beschließen, wenn verbindliche Zusagen von Land und Bund vorliegen, sich zu je einem Drittel an der Finanzierung zu beteiligen. Bundesinnenminister Horst Seehofer und Bayerns Sportminister Joachim Herrmann (beide CSU) haben dies schon in Aussicht gestellt. Vergeben werden die Championships bereits in der zweiten März-Hälfte.