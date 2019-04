7. April 2019, 18:42 Uhr München heute Eröffnung der Bauma / Demonstration für besseren Radverkehr

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

An diesem Montag heißt es wieder: Die Bauma ist eröffnet, und ganz gleich, ob man sich für das Gewicht von Raupenbaggern interessiert oder nicht, man bekommt von dieser Messe in der Stadt etwas mit. Weil in Restaurants noch schwieriger ein Tisch zu kriegen ist. Weil die Hotels ausgebucht sind. Weil die Straßen noch voller sind. Weil Hunderttausende Menschen aus 219 Ländern unterwegs sein werden.

Auf der Bauma entscheidet sich immerhin, welche Firmen in den kommenden Jahren gute Geschäfte machen werden und welche nicht. Für viele Unternehmen ist die Messe die wichtigste Woche innerhalb von drei Jahren. Und wenn man es genauer wissen will, verabredet man sich am besten mit Susanne Naumann, die für die Firma Zeppelin einen 12 000 Quadratmeter großen Messestand mitorganisiert. Das hat SZ-Redakteurin Pia Ratzesberger getan.

Projektleiterin der Messe ist ebenfalls eine Frau: Mareile Kästner. Was empfindet sie bei diesem gewaltigen Projekt? "Stolz, dass die Messe München mir diese Aufgabe anvertraut hat, und Freude über den großen Gestaltungsspielraum", sagt sie.

Dabei waren die Anfänge der Messe übersichtlich. 1954 wurde auf der Theresienhöhe eine Baumusterschau eröffnet. Die war eine Ein-Mann-Idee von Karl Rudolf Schulte. Dann wurde sie zur größten Baumaschinenmesse der Welt: Die Historie der Bauma erzählt Stadt- und Wirtschaftsgeschichte. Mein Kollege René Hofmann hat sie aufgeschrieben (SZ Plus).

Das Wetter: Es ist überwiegend stark bewölkt, hin und wieder kann es regnen. Die Temperaturen bewegen sich um 11 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Fahrräder, fröhliche Menschen - und kein Stau 12 000 bis 15 000 Teilnehmer demonstrieren in München für eine bessere Behandlung des Fahrradverkehrs. Der ADFC sammelt dabei fleißig Unterschriften für zwei Rad-Begehren. Zum Artikel

Kritik an "Ankerzentren" wächst Bis vor kurzem mussten in der Funkkaserne 18 Familien mit kleinen Kindern in neun Zimmern leben. Nun fordern Politikerinnen sowie der Migrationsbeirat und Verdi die Abschaffung der "Ankerzentren". Zum Artikel

Wie man einen Miethai in Sushi verwandelt Auch in München wurde am Wochenende für bezahlbaren Wohnraum demonstriert. Auf einer Konferenz diskutieren Teilnehmer außerdem darüber, was sie tun können, um wirklich etwas zu bewirken. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

VÖK | 08.04. Ampere Isländischer Electronic-Dream-Pop um Margrét Rán, die zum Tanzen einlädt, aber auch zum Nachdenken über Konsum, Enttäuschung oder homosexuelle Liebe.

Birds Of Passage | 08.04. Arena Kino Ein Drama über den brutalen Krieg um Macht und Geld, der 1968 in Kolumbien ausbricht und die Kultur des Wayuu-Stammes aufs Spiel setzt.

Die goldenen Zitronen | 08.04. STROM Die Punkband äußert sich immer noch so, wie es bisher niemand gemacht hat, musikalisch und inhaltlich. Und stets interessieren sie sich für "das schwer Benennbare".

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg