29. August 2018, 12:11 Uhr Ernst Toller und die Revolution "Auch die Schule gemeinsamer Haft ist eine Schule des Lebens"

Der Dichter Ernst Toller führte die Münchner Räterepublik in ihrer letzten Phase und wurde dafür zu fünf Jahren Haft verurteilt. Sein Schreiben war immer auch Positionsbestimmung in der Geschichte.

Von Christian Jooß-Bernau

"Ich kann nicht einmal mein eigenes Stück sehen. Ich lache über meine Rührseligkeit - aber irgendein Schmerz ist doch dabei", schreibt der Autor am 1. September 1920 in einem Brief, den er aus seiner Zelle in Niederschönenfeld schickt. Am selben Abend hat sein erstes Drama "Die Wandlung" Premiere an den Hamburger Kammerspielen. Seit über einem Jahr sitzt Ernst Toller da schon im Gefängnis. Erst in Stadelheim, dann im Festungsgefängnis Eichstätt und jetzt in Niederschönenfeld.

Knapp vier Jahre liegen noch vor ihm: Zensur, Schikane, Einzelhaft, Kälte und die langsam verkümmernden Tage. Toller aber will sich nicht brechen lassen: "Auch die Schule gemeinsamer Haft ist eine Schule des Lebens, eine Schule des Erlebens der nackten Menschlichkeit", schreibt er nach zwei Jahren ohne Freiheit. Rar wie der Blick in den Himmel sind kleine Momente der Leichtigkeit im alltäglichen Grübeln. Einmal bittet er um eine Badehose, weil seine "morgendlichen Freiübungen" Anstoß erregen.

"Die Wandlung", sein 1919 veröffentlichte Drama, es endet feurig erweckt: "Brüder recket zermarterte Hand / Flammender freudiger Ton! / Schreite durch unser freies Land / Revolution! Revolution!" Die Wandlung, mit einer Hauptfigur namens Friedrich expressionistisch überhöht, ist künstlerischer Ausdruck von Tollers eigenem Lebensweges, der 1893 im heute polnischen Samotschin beginnt. Die Familie ist jüdisch, bürgerlich, die Eltern haben einen Laden. Der kleine Ernst sammelt Kaiserbilder. Zum Studium geht er nach Frankreich, Grenoble. Er fährt durch die Provence. In Sarajewo wird der österreichische Thronfolger ermordet. Toller kehrt zurück nach Deutschland, steigt in München aus dem Zug und meldet sich für den Krieg. Nachzulesen ist das in seiner Autobiografie "Eine Jugend in Deutschland".

Toller ist ein Kriegsbegeisterter, einer aus der Masse der jungen Männer, die mit Vaterlandspathos im Herzen aufbrechen und den Krieg lieben bevor sie ihn kennenlernen. Toller lernt ihn kennen. In einem Schützengraben in Frankreich. Tote hat er schon viele gesehen, wahrgenommen nicht. Wie er gräbt, in seinem Graben, bleibt sein Pickel an etwas hängen. Er zieht und zerrt. Und dann hängt an der Spitze des Pickels ein schleimiger Knoten - Gedärm. "Ein toter Mensch ist hier begraben", schreibt er. "Ein - toter - Mensch."

Die Zeit und ihre Grausamkeiten formen Ahnung zu Erkenntnis und wecken das Bedürfnis einzuwirken: "In dieser Stunde weiß ich, daß ich blind war, weil ich mich geblendet hatte, in dieser Stunde weiß ich endlich, daß alle diese Toten, Franzosen und Deutsche, Brüder waren, und daß ich ihr Bruder bin." Verantwortung abschieben kann Toller, der Unteroffizier, nicht. Er selbst ist es, der sich geblendet hat, nicht Kaiser und Propaganda. Sein Handlungsauftrag ist unmissverständlich. "Ihr habt Jesus Christus in Holz geschnitzt und auf ein hölzernes Kreuz genagelt, weil ihr selbst den Kreuzweg nicht gehen wolltet, der ihn zur Erlösung führt ...", wird seine Figur Friedrich in "Die Wandlung" am Ende in ihrer großen Rede rufen. Jeder ist gefordert, am Leid der Welt mitzutragen. Und Toller geht voran. Den ersten Entwurf des Dramas fertigte Toller 1917, "im dritten Jahr des Erdgemetzels", da ist er 23.

Zwei Jahre später, im Frühjahr 1919 wird er zum Vorsitzenden des Zentralrats der Räterepublik bestimmt. Hinter ihm liegt die Teilnahme an einem Streik Münchner Munitionsarbeiter. Daraus folgend die Inhaftierung im Militärgefängnis in der Leonrodstraße. Später die Einweisung in die Psychiatrie. Als zweiter Vorsitzender des Zentralrats der bayrischen Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte reist er wenig später durch Deutschland und überlebt bei seinem ersten Versuch, als Politiker ein Flugzeug zu nehmen gleich zwei Bruchlandungen hintereinander.

Ein irrwitziges Provisorium

Anfang 1919 ist er ganz oben angelangt. Kurt Eisner ist schon tot, ermordet, die erste Phase der Münchner Revolution vorbei. Wie Eisner ist Toller Mitglied der USPD und nun auch deren Vorsitzender. Seine Partner und gleichzeitig Gegenspieler bei dem Versuch, die Revolution zusammenzuhalten sind die Kommunisten, für die Tollers linkssozialistische Einstellung viel zu gemäßigt ist. Die Räterepublik, wie Toller sie beschreibt, erscheint in seinem Rückblick als irrwitziges Provisorium.

Ein gewisser Dr. Lipp beispielsweise wird Leiter des Volkskommissariats für Auswärtige Angelegenheiten: "Ein Arbeiter, bei dem ich mich nach Dr. Lipp erkundige, sagt, er kenne den Papst persönlich. Andere Männer werden mit Ämtern betraut, die zwar nicht den Papst persönlich kennen, aber doch den Dorfpfarrer." Lipp schreibt Depeschen die keinen Zweifel lassen, dass er wahnsinnig geworden ist. Samariter holen ihn schließlich in seinem Büro ab. Toller hat Visionen, Illusionen hat er wenige. Die Macht an sich scheint keinen Reiz auf ihn auszuüben. Vielleicht macht ihn das zum Mann der Stunde. Es ist wohl kein Zufall, dass, je wackeliger die Revolution auf den Beinen steht, Toller, der nicht versucht, seine Haut zu retten, immer mehr Verantwortung zufällt.