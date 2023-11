Die Blätter an den Bäumen färben sich orange, das Laub raschelt auf dem Boden. Es ist Herbst in München. Die perfekte Jahreszeit, um es sich mit einer Tasse Tee und einem Buch zu Hause gemütlich zu machen. Oder um sich doch nach draußen zu wagen, für einen langen Herbstspaziergang. Im Englischen Garten zum Beispiel, durch den man stundenlang schlendern kann. Bei gutem Wetter gerne auch mit einer Kanne Tee und einem Buch im Rucksack, um sich damit für eine Weile auf einer Bank niederzulassen. Wer den Tag etwas aktiver gestalten möchte, kann sich am Kleinhesseloher See ein Tretboot mieten. Die kleinen bunten Boote treiben wie Farbtupfer auf dem dunkelgrünen Gewässer. Ihr knalliges Rot, Lila oder Gelb - Erinnerungen an den vergangenen Sommer. Als man im Englischen Garten kaum noch den Rasen unter den vielen ausgebreiteten Picknickdecken sehen konnte und als zum Heimweg immer der Halt an der Eisdiele gehörte. Ein wenig in Sommer-Sehnsucht schwelgen kann man nun also, wenn man über den Kleinhesseloher See schippert. Gegen Ende der Herbstferien liegt die Schneefallgrenze in Bayern schon bei 1200 Metern. Bis man in München Schlitten fahren kann, wird es aber wohl noch dauern.