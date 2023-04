Wegen der Corona-Auflagen konnte die von der Cellistin Fany Kammerlander kuratierte Konzertreihe damals nicht in der Bar Gabanyi stattfinden. In der Auferstehungskirche bekam sie Kirchenasyl. Weil der dort tätige Pfarrer davon überzeugt ist, dass eine lebendige Kirche mehr ist als Gottesdienste an den Sonn- und Feiertagen, möchte er seine Kirche als Ort der Begegnung gestalten.

Das überzeugte auch Kammerlander, die mittlerweile unter dem Titel "Westend Vibes" immer noch Konzerte in der Auferstehungskirche veranstaltet. Etwa Gerd Baumanns Neu-Interpretation seiner Soundtracks für die Spielfilme von Marcus H. Rosenmüller mit der Band b parade am 10. Mai. Oder eben am Donnerstag, den 27. April, die musikalische Begegnung der nordindischen Musiker Deobrat und Prashant Mishra an Sitar und Tabla mit Jazz-Musikern aus der von Marja Burchard geführten Band Embryo. Klassische indische Musik trifft auf europäischen Jazz, der in dem Fall auch noch vom Krautrock beeinflusst ist. Damit ist eine spannende musikalische Reise ganz im Sinne Embryos garantiert, die auch eine spirituelle Kraft in der Auferstehungskirche entfalten wird.

Embryo, Donnerstag, 27. April, 20.30 Uhr, Auferstehungskirche, Gollierstraße 55, www.westendvibes.de