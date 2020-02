Die Polizei hat am Donnerstag in der Wohnung eines 18-Jährigen in Oberschleißheim mehrere Waffen sowie Nazi-Devotionalien und Schriften der rechtsextremen Mikropartei "Der dritte Weg" beschlagnahmt. Die Ermittler waren dem Mann durch ein Video auf Instagram auf die Spur gekommen. Dort schoss eine Person aus dem Fenster eines Gebäudes. Beamte des Staatsschutzes konnten die Person identifizieren. Das Amtsgericht erließ daraufhin den Durchsuchungsbeschluss. In der Wohnung des Azubis aus dem Baugewerbe fanden sie unter anderem Schreckschusswaffen samt Munition sowie eine Plastik des Reichsadlers und Hitler-Wimpel. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

© SZ vom 15.02.2020 / anh Feedback