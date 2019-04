2. April 2019, 18:44 Uhr Einbruch Teure Flasche Wein aus Restaurant gestohlen

Wer auch immer in der Nacht auf Montag in eine Pizzeria in Pasing eingebrochen ist, muss etwas von Wein verstehen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde in dem Restaurant in der Nimmerfallstraße ein Fenster aufgebrochen. Der Täter, die Täterin oder mehrere Täter durchsuchten die Gaststätte und stahlen Bargeld und eine Flasche Rotwein im Wert von insgesamt mehreren Hundert Euro. Wobei dem Polizeibericht zufolge die Flasche Rotwein allein mehr als 100 Euro kostete. Anschließend verließ die Weinfreundin oder der Weinfreund oder die Weinfreunde das Lokal durch die Eingangstüre. Zeugen, denen in der Nähe des Lokals etwas aufgefallen ist, können sich bei jeder Polizeidienststelle melden.