Seinen 18. Geburtstag hat sich ein Jugendlicher aus dem Landkreis Pfaffenhofen sicher anders vorgestellt, als ihn in einer Gefängniszelle zu verbringen. Dort sitzt der frisch Volljährige seit ein paar Tagen in Untersuchungshaft, ebenso wie ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg. Sie werden des Drogenhandels beschuldigt, nachdem Polizisten am Montag bei einer Wohnungsdurchsuchung in Berg am Laim eine ganze Reihe von Betäubungsmitteln gefunden haben: Kokain, Heroin, Marihuana, Haschisch, jeweils "in nicht geringen Mengen", wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte.

Zunächst war die Bayreuther Kriminalpolizei bei Ermittlungen auf das Duo gestoßen und hatte daraufhin ihre Münchner Kollegen verständigt. Bereits im Februar nahmen die hiesigen Beamten den damals noch 17-Jährigen in Untersendling fest und beschlagnahmten dabei diverse Drogen. Der zunächst ergangene Haftbefehl wurde zwischenzeitlich außer Vollzug gesetzt, die Ermittlungen gingen jedoch im Hintergrund weiter und führten zu Hinweisen auf weitere Wohnungen in den Stadtteilen Maxvorstadt, Laim und Berg am Laim, die offensichtlich für die Lagerung und den Verkauf der Betäubungsmittel genutzt und dem 27-Jährigen zugeordnet wurden. Die Ermittlungen gehen in diesem Fall weiter.