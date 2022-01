In der Akademie der Schönen Künste wird das 2016 vollendete Monodram Yes I Will Yes des Komponisten aufgeführt.

Im Jahr 2015 wünschte sich der Komponist Dieter Schnebel (1930-2018) eine Aufführung seines gerade im Entstehen begriffenen Werkes Yes I Will Yes in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Sein Wunsch erfüllt sich nun am Mittwoch, 2. Februar, auch wenn Schnebel die Aufführung des von James Joyce' Ulysses inspirierten Monodrams für Sopran, Schlagzeug und Audio-Sequenzen nicht mehr erlebt hat. Die Musikerinnen sind Sarah Maria Sun (Sopran) und Vanessa Porter (Schlagzeug), die Schauspielerin Dorothee Hartinger liest aus Joyce' Roman.

Dieter Schnebel in Memoriam: Yes I Will Yes. Mittwoch, 2.Febr., 19 Uhr, Bayerische Akademie der Schönen Künste, Max-Joseph-Platz 3, München