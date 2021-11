"Schrei endlich!" Das Thema des diesjährigen 27. Deutschen Kurzgeschichtenwettbewerbs erscheint angesichts der pandemischen Entwicklungen aktueller denn je; einige der eingereichten Texte beschäftigen sich auch mit Corona - aber nicht alle. Mehr als 1100 Einsendungen gab es in diesem Jahr für den mit 2500 Euro dotierten Publikums- und Jurypreis, der nun in München bei einer Abschlusslesung in der ehemaligen Gaszählerwerkstatt hinter der Borstei vergeben wird. Kombiniert ist der Abend, an dem vier der Geschichten gelesen werden, mit einem Viergangmenü und musikalischen Einführungen durch das Geigen-Gitarrenduo Ilona Cudek und Denis Omerovic.

27. Deutscher Kurzgeschichtenwettbewerb, Sa., 20. Nov., 17.30 Uhr, Gaszählerwerkstatt, Infos unter www.zuendeln.de