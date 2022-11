Voller Vorfreude blickt der kleine Rabe Socke Heiligabend entgegen - bis er feststellt, dass sein Wunschzettel an den Weihnachtsmann vergessen wurde.

Weihnachten kann nicht früh genug kommen - da geht es dem Raben Socke nicht anders als vielen Kindern. Gemeinsam können sie jetzt schon ab dieser Woche dem Fest entgegenfiebern, wenn Stefans Kühnels Kammerpuppenspiele Bielefeld mit dem Figurentheaterstück "Der kleine Rabe Socke feiert Weihnachten" nach den Büchern von Nele Moost und Annet Rudolph im Bürgersaal Fürstenried zu Gast sind. Dort blickt der kleine Rabe Socke voller Vorfreude auf Weihnachten. Genauer gesagt auf Heiligabend, denn dann gibt es Geschenke. Doch mit Schrecken muss der kleine Rabe feststellen, dass irgendjemand vergessen hat, seinen Wunschzettel an den Weihnachtsmann zu schicken. Und als sein Freund Eddi-Bär ihm erklärt, dass es "ohne Bestellung keine Lieferung" gibt, ist es mit Sockes guter Laune vollends vorbei. Also schmiedet er einen Plan-B: Er packt einige seiner Spielsachen ein, damit er an Heiligabend auf alle Fälle etwas auszupacken hat.

Der kleine Rabe Socke feiert Weihnachten, Di., 15. Nov., 16 Uhr, bis Mi., 23. Nov., 16 Uhr, Bürgersaal Fürstenried, Züricher Straße 35, Tickets 30 Min. vor Vorstellungsbeginn an der Theaterkasse, Infos unter www.kammerpuppenspiele.de