12. November 2018, 21:56 Uhr Verkehrsunfall Auto-Karambolage: Vier Menschen verletzt

Markt IndersdorfVier Verletzte, drei demolierte Autos und ein Gesamtschaden von 17 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend in markt Indersdorf ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Kleinwagen am Kreisverkehr zum Industriegebiet in Markt Indersdorf einem stehenden Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Auto wiederum auf das Fahrzeug davor geschoben. Die Unfallverursacherin, die 59-jährige Fahrerin des vorderen Wagens und zwei Mitfahrer im mittleren Auto wurden leicht verletzt, während allein dessen 26-jähriger Fahrer ohne Blessuren aus seinem Fahrzeug stieg. Alle drei am Unfall beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Markt Indersdorf zur Fahrbahnreinigung eingesetzt.