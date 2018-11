11. November 2018, 22:23 Uhr Dachau Diabetestag im Sparkassensaal

Unter der Schirmherrschaft von Kathrin Sonnenholzer, langjähriges Mitglied des Bayerischen Landtags, findet heuer der traditionelle Dachauer Diabetestag am Donnerstag, 15. November, von 14 bis 17.50 Uhr im Sparkassensaal (Sparkassenplatz 1) in Dachau statt. Die Veranstaltung wird vom Ärztlichen Kreisverband Dachau ausgerichtet. Die Organisation haben die Diabetologische Gemeinschaftspraxis Dachau und Mitarbeiter des Dachauer Helios Amper-Klinikums übernommen.

Die diesjährige Veranstaltung befasst sich mit den Wechselwirkungen des Diabetes mellitus mit anderen Organsystemen und einem Update über die aktuellen medikamentösen Therapiemöglichkeiten. So konnten in aktuellen Studien positive Auswirkungen von neuen Antidiabetika auf das Herz-Kreislauf-System aufgezeigt werden. Auch in diesem Jahr steht der Gesundheitssport als ein ganz entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Therapie mit auf dem Programm.

Die Vorträge befassen sich im einzelnen mit den Themen "Diabetes und Niere" (Britt Freitag, Dachau), "Diabetes und Haut" (Markus Reinholz, München) sowie "Medikamentöse Diabetestherapie - aktueller Stand" (Martin Füchtenbusch, München). Frau Luckner vom ASV Dachau leitet das Mitmachprogramm zwischen den Vorträgen und bietet damit einen Einblick in wichtige Aspekte des Gesundheitssportes. Eine Industrieausstellung präsentiert die neuesten Entwicklungen auf dem Diabetesmarkt.

Während der Pause besteht die Gelegenheit, sich im persönlichen Gespräch mit den Referenten und den Diabetes-Teams aus Klinik und Praxis auszutauschen und sich am Buffet zu stärken. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.