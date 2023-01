Renommierte Neuzugänge für die Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF): Corinna Mehner und Ingo Fliess leiten von Februar an den Studiengang Produktion & Medienwirtschaft. Die neuen Professoren übernehmen als Doppelspitze das Amt von Ulrich Limmer. Mehner ist Geschäftsführerin der 2003 gegründeten Firma "blue eyes Fiction" und leitet die Bereiche Entwicklung und Produktion. Fliess hat mit seiner Produktionsfirma "if... Productions" preisgekrönte Filme wie "Wackersdorf" oder zuletzt "Schweigend steht der Wald" möglich gemacht. Als Schwerpunkte ihres HFF-Engagements bezeichnen die beiden unter anderem nachhaltiges Drehen, Diversität, Filmformat-Vielfalt und Internationalität. Neben der Lehrtätigkeit an der HFF möchte das Professoren-Duo auch weiterhin in der Branche aktiv bleiben.