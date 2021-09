Eine unbekannte Person hat in einem ICE auf dem Weg von Köln nach München ein Gemälde im Wert von rund 25 000 Euro gestohlen. Wie die Bundespolizei mitteilt, war der Maler des Kunstwerks am Freitag mit seinem Acrylbild auf dem Weg zu einer Auktion in München. Der 44-jährige Künstler, der vor allem für seine Graffiti bekannt ist, stellte das Bild hinter sich in eine Nische zwischen zwei Sitzen. Kurz nach Abfahrt des Zuges gegen zehn Uhr schlief er ein. Erst bei Ankunft des Zuges am Münchner Hauptbahnhof bemerkte er laut Polizei, dass sein Bild fehlte. Er ging zur Bundespolizei, die gleich die Videoaufzeichnungen an den Bahnhöfen auswertete, an denen der Zug hielt - allerdings bisher ohne Ergebnis. Das fehlende Kunstwerk ist ein mit fluoreszierender Farbe gemaltes Acrylbild, das auf einen ein auf ein Meter großen Rahmen gespannt ist.