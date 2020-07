Die großen Münchner Bühnen meldeten es umgehend nach der Pressekonferenz von Ministerpräsident Markus Söder: "Wir dürfen von sofort an bis zu 200 Zuschauer im Saal zulassen" - und so soll es denn auch sein: Das Residenztheater etwa erhöht sein Kartenkontingent für Frank Wedekinds "Lulu" (von links: Juliane Köhler, Liliane Amuat) am Samstag, 18. Juli, 20 Uhr und Sonntag, 19. Juli, 19 Uhr, sowie für "Die drei Musketiere" am Freitag, 24. Juli, 19.30 Uhr. Auch das Gärtnerplatztheater gab bekannt, nun für alle verbleibenden elf Vorstellungen dieser Spielzeit zusätzliche Karten in den Verkauf zu geben.

Erhältlich sind Zusatzkarten für das Resi von Mi., 10 Uhr, an zum Beispiel telefonisch unter t 089/21 85 19 40, Gärtnerplatztheater: t 089/21 85 19 60