Von Sarah Maderer

Bei der Fülle an adventlichen Angeboten und der begrenzten Personenzahl im Laden konnte es sich vor dem Haidhausener Buchpalast schon mal stauen. Vor dem aktuellen Lockdown wohlgemerkt. Doch hatte man es erst nach drinnen geschafft, gab es allerhand zu entdecken, vor allem für die Jugend. Inhaberin Katrin Rüger legt Wert auf den Austausch mit jungen Lesern. Ihre Jugendbuchabteilung organisiert sie nicht nach Altersempfehlungen, sondern nach Themengebieten; danach, was Kinder und Jugendliche interessiert und was sie sich selbst zutrauen, nicht was Bestsellerlisten vorgeben.

Aus diesem Austausch gingen 2007 die "Bücherfresser" hervor, der Jugendleseclub des Buchpalasts, der sich jede Woche - derzeit digital - trifft, um Neuerscheinungen zu diskutieren. Oft erspüren die Bücherfresser brisante literarische Themen, bevor sie in der Szene populär werden. Der Aufwand lohnt: Wie zuletzt zwischen 2012 und 2016 wurden sie auch für den kommenden deutschen Jugendliteraturpreis 2021 zur Jugendjury ernannt. Für die Vorauswahl haben sich die aktuell 18 Mitglieder des Clubs durch Dutzende Bücher gefressen, die 15-jährige Juliana allein durch 140 (!) Neuerscheinungen. Aus diesem gewaltigen Kanon haben die Bücherfresser ihre Top 12 aus dem Jahr 2020 erkoren, die im Laden ein eigenes Aktionsregal füllen und sich ebenso gut für den virtuellen Weihnachtsbummel eignen.

Die 18 Jahre junge Club-Älteste Clara, die sich, weil sie so schüchtern gewesen sei, vor acht Jahren den Bücherfressern anschloss, hat für diese Top-12-Liste mehrere Rezensionen geschrieben. Neben Buchlieblingen wie "Kampala Hamburg", "Reden ist Verrat" und "Feenstaub" ist ihr Favorit aus dem Jahr 2020 ganz klar Herlinde Koelbls "Faszination Wissenschaft". Zwar hatte Clara ihr Mathematik-Studium mit Nebenfach Informatik an der TU schon begonnen, als sie sich durch die "60 Begegnungen mit wegweisenden Forschern unserer Zeit" schmökerte, doch diese Lektüre habe sie in ihrer Berufswahl Mathematikerin nur noch mehr bestärkt. Schüchtern ist sie heute nicht mehr.

Auch dank der Bücherfresser, ihrer "Kinder", gibt es für Katrin Rüger immer Neues zu entdecken, Corona hin oder her. Die Lockdown-Einschränkungen haben sie sogar dazu bewegt, vermehrt in heimischen Gewässern nach neuem Input für ihren Laden zu fischen. Mit dem Volk-Verlag, nur einen Steinwurf vom Buchpalast entfernt, hat sie einen lokalen Fang gemacht: Spezialisiert auf Münchner und bayerische Themen bietet der Verlag Leporellos zu thematischen Stadtspaziergängen an (etwa Musikalisches, Kriminelles oder Jüdisches München). Rüger empfiehlt, sich jedes Wochenende einen bis zwei dieser Routen-Ratgeber vorzunehmen, quasi als Erlebnis-Adventskalender. Ein Angebot, das von Flaneuren gerade jetzt gerne angenommen wird, um die eigene Stadt aus neuer Perspektive zu erkunden.

Mit den Palastschätzen 2020 und den Autoren-Signierungen und -Widmungen, unter anderen von lokalen Autoren wie Herlinde Koelbl, Gerald Huber oder Margret Greiner, hält der Buchpalast noch mehr Lektüre-Ideen bereit, auch digital. Katrin Rüger ist stolz auf ihre "Kreativschmiede", deren Anhänger durch den Lockdown zwar nicht räumlich, aber doch im Geiste näher zusammengerückt sind und dadurch "ein schönes Miteinander von Buchhandlung, Autoren und nahegelegenen Verlagen" entstehen ließen: "Da merkt man plötzlich, wie viel doch möglich ist", sagt sie.

Die Top-12-Liste der Bücherfresser, den Erlebnis-Adventskalender und mehr Geschenkideen gibt's im Webshop des Buchpalasts.