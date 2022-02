Auf dem Gelände der Eggarten-Siedlung im Münchner Norden ist am frühen Donnerstagmorgen ein Bagger ausgebrannt. Eine Polizeistreife hatte die in Flammen stehende Baumaschine nahe der Lassallestraße entdeckt und die Feuerwehr verständigt, die den Brand löschte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150 000 Euro. Weil es deutliche Hinweise auf eine Brandstiftung gibt, ermittelt das Kommissariat 43, das für politisch motivierte Taten aus dem linken Spektrum zuständig ist. Die alten Häuser der Eggarten-Siedlung werden derzeit abgerissen, ein Investor will dort bis zu 2000 neue Wohnungen bauen. Eine Bürgerinitiative wehrt sich seit Langem gegen diese Pläne.