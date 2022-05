Das Beste kommt zum Schluss: "Wenn Agaven blühen, stecken sie all ihre Energie in das Blütenwachstum und sterben dann ab", erklärt Thibaud Messerschmid, Kurator am Botanischen Garten in Nymphenburg. Es ist ein regelrechtes Aufbäumen, ein Lebenswerk, das die Pflanze nur ein einziges Mal schafft. Sechs Meter ist der Blütenstand der Agave marmorata im großen Kakteenhaus schon hoch, zu bestaunen ist sie täglich von 9 bis 17.30 Uhr. Ehe die Agave abstirbt, wird sich der Botanische Garten einen Ableger sichern, um eine neue zu ziehen. In der Fachsprache hat der Name der Ableger einen für Münchner Ohren besonders schönen Klang. Sie heißen: Kindel.