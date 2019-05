30. Mai 2019, 22:07 Uhr Bogenhausen Wie man freie Flächen ökologisch gestaltet

Natur zum Anfassen: Die Pfarrei St. Emmeram lädt am Sonntag, 2. Juni, zum inspirierenden Herantasten an die bunte Artenvielfalt der Gärten des Ökologischen Bildungszentrums in der Englschalkinger Straße 166. Unter Anleitung des Umweltpädagogen Konrad Bucher sammeln die Teilnehmer Anregungen für eine ökologische Freiflächengestaltung der Pfarrei, die auch für den eigenen Garten anwendbar sind. Die Veranstaltung ist frei, die Pfarrei bittet um Anmeldung über st-emmeram-muenchen@ebmuc.de oder Telefon 93 99 71 80.