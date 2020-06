Nach längerer Schließung kann die Sportanlage der Turnerschaft (TS) Jahn an der Weltenburger Straße 53 wieder eröffnen. Einige Dinge müssen Sportler dort allerdings beachten: So ist auf dem gesamten Gelände ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der lediglich beim Sporteln abgesetzt werden kann. Gemeinschaftsbereiche wie Umkleiden, Duschen, die Sauna sowie alle Wasserspender sind aktuell gesperrt. Außerdem ist die Wegführung in der Sportanlage neu geregelt, um Kontaktpunkte zu vermeiden, weswegen die Anzahl der Personen auch in den Hallen begrenzt wird. Folglich müssen sich Besucher der Gymnastikstunden sowie des Fitnessstudios im Vorfeld über ein Online-System ankündigen. Informationen zur Registrierung gibt es unter Telefon 91 52 94 und im Internet, www.tsjahn.de.