An der Richard-Strauss-Straße soll die neue Zentrale der Versorgungskammer entstehen. Die dafür aufgestellten Bebauungspläne legt der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung des Stadtrats von Mittwoch, 8. Januar, bis Montag, 10. Februar, zur Einsicht bereit. Interessierte Bürger können sich bei folgenden städtischen Stellen über Ziele, Zwecke und Auswirkungen der Planungen informieren: beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung an der Blumenstraße 28 b, Montag bis Freitag von jeweils 6.30 bis 18 Uhr; bei der Bezirksinspektion Ost an der Trausnitzstraße 33, Montag, Mittwoch, Freitag von 7.30 bis 18 Uhr, Dienstag von 8.30 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8.30 bis 15 Uhr sowie bei der Stadtbibliothek Bogenhausen am Rosenkavalierplatz 16. Mit dem Neubau will die Stadt einen "städtebaulich qualitätsvollen Verwaltungsstandort" schaffen.