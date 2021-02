Im Dezember 2020 hat die Stadt an verschiedenen Stellen der Niedermayerstraße, der Gebele- und der Amberger Straße neue Halteverbotsschilder aufgestellt. Wo früher noch teilweise einseitiges Parken möglich war, ist das jetzt nicht mehr möglich. Anwohner haben bereits in der Januar-Sitzung des Bezirksausschusses Bogenhausen ihren Ärger kundgetan. Denn Parkplätze für Anwohner zu finden, ist kaum mehr möglich, sagen sie. 120 Parkplätze seien verloren gegangen. Auf Unterschriftenlisten hatten bereits 200 Bürger ihrem Unmut Ausdruck verliehen. Jetzt möchte der BA in einer virtuellen Bürgersprechstunde am Mittwoch, 24. Februar, von 19 bis 21 Uhr das Gehwegparken im Gebiet Gebele- und Niedermayerstraße sowie Amberger Straße noch einmal thematisieren und den Bürgern die Gelegenheit geben, noch einmal über die Situation zu sprechen und nach Kompromissen zu suchen. Vom 15. Februar an können die Zugangsdaten zur Webex-Konferenz der Geschäftsstelle des Bezirksausschuss 13 Bogenhausen angefordert werden. Entweder unter bag-ost.dir@muenchen.de oder unter Telefon 233-61483.