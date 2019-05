28. Mai 2019, 23:05 Uhr Bogenhausen Abendgebet mit afrikanischer Musik

Beim Abendgebet "Come Sunday" präsentiert Christian Seidler am Sonntag, 2. Juni, 18 Uhr, eine Reihe von Liedern aus dem Jazz- und Pop-Bereich und lädt die Gottesdienstbesucher zum Mitsingen ein. Pfarrerin Christine Untch übernimmt den liturgischen Teil. Im Anschluss tritt gegen 19 Uhr die afrikanische Musik- und Tanzgruppe Musicians for a better life auf. Der Gottesdienst mit Musik der Kirchengemeinde Immanuel-Nazareth ist in der Nazarethkirche, Barbarossastraße 3, zu erleben. Weitere Informationen gibt es unter www.nazareth-projekt.de.