Bariton Bo Skovhus zum Bayerischen Kammersänger ernannt.

Bo Skovhus ist einer der großen Sängerdarsteller unserer Zeit, mit seinem intensiven Spiel verleiht er seinen Rollen unmittelbare Präsenz und psychologische Tiefe, wie aktuell im Münchner Cuvilliés-Theater in Georg Friedrich Haas' "Bluthaus", wo der Bariton aus Dänemark einen Vater gibt, der seine Tochter missbraucht. Im Anschluss an die Vorstellung am Mittwoch wurde Skovhus nun von Staatsintendant Serge Dorny zum Bayerischen Kammersänger ernannt. Sein Hausdebüt im Nationaltheater hat er 1995 gegeben als Graf Almaviva in "Le nozze di Figaro". Seither hat der Sänger an mehr als 70 Abenden auf den Bühnen der Bayerischen Staatsoper gesungen. Weitere Partien waren Šiškov in "Aus einem Totenhaus" (2018) von Janáček und Dr. Schön/Jack the Ripper in "Lulu" (2015) von Berg.