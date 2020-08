Der gläubige Sänger Jeremy Camp verehrt in seiner Musik seine todkranke Frau. Verfilmt wurde das in "I Still Believe".

Von Josef Grübl

Detailansicht öffnen In den USA sorgte Jeremy Camp mit Liedern über seine verstorbene Frau für Aufsehen. Im zugehörigen Film wird er von K.J. Apa gespielt. (Foto: Michael Kubeiy/Studiocanal)

Die Erwin Brothers sind so wie die Coen Brothers oder die Safdie Brothers Regie führende Brüder, ihr Spezialgebiet sind filmische Glaubensbekenntnisse. Dafür gibt es in den Vereinigten Staaten ein großes Publikum, manchmal kommt einer ihrer Filme auch zu uns in die Kinos.

I Can Only Imagine aus dem Jahr 2018 etwa, darin erzählten sie die Lebensgeschichte eines CCM-Musikers, der die Musikarenen Amerikas füllte. CCM steht für "Contemporary Christian Music", wobei sich das Christliche auf die Botschaften der Lieder bezieht und weniger aufs Genre: Es gibt auch christlichen Heavy Metal. Die Erwins bevorzugen aber Vertreter aus dem Bereich Singer-Songwriter, um einen solchen geht es auch in ihrem neuen Film. Das Biopic I Still Believe kreist um den in CCM-Kreisen wohl sehr bekannten Sänger Jeremy Camp. Der Pfarrerssohn aus dem US-Bundesstaat Indiana ging im Jahr 1999 auf eine Bibelschule in Kalifornien, dort lernte er seine spätere Ehefrau Melissa kennen. Doch ihr Glück währte nicht lange: Die junge Frau erkrankte an Krebs, wenige Monate nach der Hochzeit verstarb sie.

All das erzählt der Film sehr geradlinig nach, zwischendurch wird viel gesungen und noch mehr gebetet. Dafür gibt es auch ein großes Publikum, zumindest in Amerika. Und auch wenn sich viele über diesen christlichen Kitsch lustig machen - zumindest die beiden Hauptdarsteller K.J. Apa (Riverdale) und Britt Robertson (A World Beyond, Girlboss) verkörpern das verzweifelte Liebespaar recht glaubhaft.

I Still Believe, Regie: Andrew und Jon Erwin