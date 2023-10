Landgericht München:Ehepaar soll Tierarzt um fast 700 000 Euro gebracht haben

Steven J. wirkt reichlich zerknirscht, als er am Montagmorgen auf der Anklagebank in Sitzungssaal B166 des Strafjustizzentrums Platz nehmen muss. Das mag daran liegen, dass der Autohändler bereits geraume Zeit in Untersuchungshaft sitzt und ihm seine Verteidiger gesagt haben, dass er mit einer durchaus langen Haftstrafe rechnen muss, sollte er für das verurteilt werden, was ihm die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage zur Last legt. Es geht um banden- und gewerbsmäßigen Betrug in einer Vielzahl von Fällen.