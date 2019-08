Hotel statt Bordell: Der Bezirksausschuss Berg am Laim begrüßt Pläne eines Investors, im Gewerbegebiet Neumarkter Straße, an der Levelingstraße 17, ein Hotel zu bauen, das für längere Aufenthalte von bis zu einem halben Jahr seine Gäste beherbergen will. Derzeit ist an dieser Adresse der "Club Babylon" untergebracht. Der BA-Vorsitzende Robert Kulzer (SPD) erklärte, er sei froh, dass dort kein Arbeiterwohnheim entstehen solle, wie früher im Gespräch. Diese Nutzung in 50 Zimmern mit Küchenzeilen werde die Gegend hinter der Macherei aufwerten. Die Gäste, die für ein Semester oder einen Auftrag nach München kämen, würden hoffentlich auch nicht jeden Tag das Auto benutzen, sondern es in der Tiefgarage stehen lassen. Und sie würden in Berg am Laimer Geschäften einkaufen. Geplant sei überdies ein Haus mit einer "recht ordentlichen Optik".

Die anderen Fraktionen sahen dies ebenso, die CSU forderte nur eine Anfahrtszone für die Gäste auf eigenem Grundstück, denn die Straße dürfe nicht bei jedem Neubezug blockiert werden. Kulzer berichtete, dass die Lokalbaukommission sich noch nicht entschieden habe, ob sie dem Vorhaben zustimmt, halte sie es doch für eine Art von "Wohnen", die eigentlich mit dem Status eines Gewerbegebiets nicht vereinbar sei. Der Bezirksausschuss aber empfiehlt der Stadt, dem Projekt zuzustimmen.