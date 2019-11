Für ihre Demenz-Tagesstätte "Malta" suchen die Malteser ehrenamtliche Helfer. Die Einrichtung an der Michaeliburgstraße 16 richtet sich an Menschen in der Frühphase der Demenz und soll Betroffene und Angehörige entlasten. Dafür ist sie montags bis freitags von jeweils 9 bis 15 Uhr geöffnet. Die Helfer ermöglichen den betroffenen Gästen einen geregelten Tagesablauf und geben ihnen Halt in der Krankheit. Das Engagement ist an einem oder mehreren Tagen möglich. Die Helfer werden für ihre Aufgabe geschult und von den Maltesern vorbereitet. Interessierte können sich an die Tagesstätte wenden unter der Telefonnummer 40 26 84 61 oder per E-Mail an demenzarbeit.muenchen@malteser.org.